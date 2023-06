$!“Pensé que no llegaría a los 25″, la dura confesión de Yeison Jiménez sobre su adolescencia

Durante una entrevista en el programa virtual ‘La sala de Laura Acuña’, Yeison Jiménez reveló algunos aspectos de su vida que conmovieron y sorprendieron a muchos. Entre tantas revelaciones, el artista mencionó que se graduó de la escuela mientras cumplía arresto domiciliario durante siete meses, lo que le hizo darse cuenta de que estaba en el camino equivocado en ese momento.

Si bien no habló de los detalles de por qué estuvo privado de su libertad durante ese tiempo, Jiménez mencionó que enfrentó varios problemas legales que lo llevaron a ser expulsado de su colegio. Sin embargo, gracias a sus buenas calificaciones, logró regresar y completar sus estudios.

“Me gradué, estando en arresto domiciliario. Estuve siete meses así. Solo podía ir al colegio. Era menor de edad. Me puse la meta y decidí ser el mejor. En realidad, lo que sucedió es que estaba viviendo en un entorno donde todo era negativo, y yo no era la excepción. Me dejé influenciar. No culpo a las personas por eso, porque a veces ser malo es la única opción para sobrevivir. Fue un entorno hostil, y así fue como me tocó vivir hasta que cometí un error”, dijo Jiménez.