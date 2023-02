La famosa actriz Kristina Lilley reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama nuevamente. La recordada ‘Gabriela Acevedo de Elizondo’ en la novela ‘Pasión de gavilanes’ acostumbra a tener una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, en especial, de su estado de salud.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, dijo la actriz.

Lilley, de 59 años, agradeció los mensajes de apoyo y aliento de sus más de 500 mil seguidores, pero confesó lo difícil que es afrontar un nuevo tratamiento quimioterapia.

“Quiero contarles que se me empezó a caer el pelo. Uno piensa que está preparado para esas cosas y no, son bastante complejas y son muy tristes, perder el cabello es muy duro, pero bueno ahí voy. Gracias por sus mensajes tan bonitos, los leo todos, yo les agradezco tanto, me da mucho ánimo y mucha alegría leerlos, gracias”, contó la actriz en una publicación en su Instagram.

Llama la atención que entre las decenas de muestras y mensajes de solidaridad se destacan las de sus colegas y excompañeros de la novela ‘Pasión de gavilanes’.

La actriz Paola Rey expresó: “mi Kris hermosa! Todo mi amor para ti! Mientras que la actriz Lorena Meritano dijo: “todo mi amor. Gracias a vos y a Dios por tu vida que será muy larga”.

