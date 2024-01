Periodista de Caracol Televisión sigue en peligro: exmilitar no la deja de acosar

La periodista Alejandra Murgas, quien hace unos días compartió que estaba siendo víctima de acoso por parte de un hombre que la hostigaba fuera de las instalaciones de Caracol Televisión, afirmó que, a pesar de haber presentado denuncias y revelado la identidad del individuo públicamente, este persiste en sus acciones intimidatorias sin detenerse.

“Aún soy víctima de acoso. No tengo claro qué tipo de acoso es, pero para mí está claro que es acoso sexual. Él se hace pasar por mi pareja [...] El tema no ha acabado. No pudimos detener eso acudiendo a todas las herramientas legales que tenemos en el país”, relató la periodista.

“Tengo medida de protección, pero si vamos a lo pragmático eso es un papel, que me permite cierta seguridad. Pero este señor no se ha detenido, sigue el hostigamiento, sigue llamando, sigue apareciendo y tiene que haber un paso más para poder darle fin a esta pesadilla”, contó.

