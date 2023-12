Periodista fue robado y drogado en su casa después de concierto de Carlos Vives

Carlos Vives se presentó y celebró sus 30 años de carrera musical en Bogotá con más de 45.000 personas, el pasado 15 de diciembre. Además de ser artífice de una noche inolvidable, invitó a más de 40 artistas, entre ellos: Juanes, Camilo, Sebastián Yatra.

José Miranda, periodista y productor audiovisual, narró en su cuenta de X (antes Twitter), que el concierto fue una de las mejores noches de su vida, pero que quedó eclipsado con un horroroso suceso.

Reveló que fue drogado y robado en su propia casa. Tras salir del evento, intentó conseguir transporte por medio de diferentes aplicaciones, pero los precios eran demasiado caros, así que decidió caminar, pasando por el sector de Galerías con sentido al Park Way en Bogotá, perdió la conciencia.

“No recuerdo en qué lugar, pero perdí la conciencia y aún es el momento que no recuerdo nada”, escribió.

Al día siguiente, el sábado 16 de diciembre, despertó en su casa y se llevó la sorpresa de que lo habían despojado de sus pertenencias, como: computador, celular, teléfono de la empresa, bicicleta y sus cuentas bancarias fueron vaciadas.

Se acercó a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao y posteriormente en la de Puente Aranda para contar lo acontecido e interponer la denuncia. Sin embargo, contó que le dijeron que no podían atenderlo ni sábados ni domingos. Por lo que, tuvo que esperar hasta la semana para ir ante la Fiscalía General de la Nación.

“Estuve hospitalizado todo el fin de semana y actualmente estoy con unos tratamientos y sintiéndome paranoico al salir a la calle. Este año estuve lidiando tanto con mi salud mental como para pasar por esto”, dijo en su cuenta de X.

Después de muchos procesos, logró recuperar su línea de celular y su tarjeta de banco, pero los criminales todavía tienen acceso a sus redes sociales y estaban solicitando dinero prestado a su nombre.

“Eso no les bastó, pues cambiaron hasta las contraseñas de mis correos electrónicos. Este es un mensaje para decirles que no se expongan como yo, en Bogotá no hay lugar seguro”, concluyó.