En una entrevista concedida al diario español El País, Gerard Piqué habló este fin de semana sobre diversos temas, incluyendo el escándalo del caso Negreira en el que está involucrado el equipo de fútbol español Barcelona, así como de la pérdida del contrato para organizar la Copa Davis a través de su empresa Kosmos, y su separación con Shakira.

Sobre el caso Negreira, en el que se acusa a los directivos del equipo de realizar pagos ilegales a los árbitros, Piqué declaró que él nunca pidió informes del contrario ni de los árbitros, y que a nivel grupal, los jugadores no recibían nada.

“A los jugadores no nos pasaban nada. Yo nunca pedía nada. Otros sé que pedían informes del contrario y quizá alguno lo hiciera de los árbitros. Ni idea. A nivel grupal, desde luego, no recibíamos nada”, respondió Piqué cuando le preguntaron si los jugadores recibían informes en el vestuario.

En cuanto a su separación con Shakira, Piqué, que primero dijo que no diría nada, finalmente aseguró que su principal preocupación es proteger a sus hijos y que su labor como padre es su prioridad: “cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”.

Y agregó: ”Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”, avanzó sobre su relación con los dos hijos que tuvo la pareja, Milán y Sasha.

Respecto a las acusaciones de infidelidad con Clara Chía, el exfutbolista ha dejado claro que no va a gastar dinero en limpiar su imagen y que su felicidad es lo que realmente importa.

“Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo”, aseguró Piqué.

Y es que mientras que Shakira hizo público su duelo con cuatro canciones, Piqué dijo que no va a gastar dinero en limpiar su imagen, especialmente porque desde el anuncio de la ruptura se le ha acusado de haberle sido infiel a la cantante colombiana con Clara Chía, con quien ya hizo pública su relación.

“No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, aseguró sobre su nueva vida.