Pirry posó desnudo y un detalle entre sus piernas se robó la atención

El documentalista tiene a más de uno sorprendido con la imagen en la que aparece totalmente desnudo, de espaldas observando el desierto, ubicado en Isla Magdalena, Baja California al Sur de México.

“Mis blancas DUNAS, que mas hacer en la mitad del desierto, un océano de arena que colinda con el mar. Isla Magdalena Baja California Sur México. Que blancura tan brava”, fue la descripción con la que Pirry acompañó la foto.

Para los seguidores que han visto la foto, lo que más llamó la atención no fueron sus glúteos sino lo que se observa entre sus piernas, que ha sido blanco de comentarios, pues no pasó por desapercibido, y aunque no se ve del todo, muchos destacaron su gran tamaño.