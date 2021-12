Aunque a algunos internautas les pareció tierno el hecho, otros se mostraron en contra indicando que debió ponerle un vestido de baño a la niña y no exponerla así en redes. También hubo quienes comentaron que no está bien que se bañe junto a su hija.

Respondió

Minutos después de la polémica, la red social habría eliminado el vídeo. Sin embargo, antes de que desapareciera, el intérprete de ‘Aventurero’ se pronunció y dijo a sus seguidores que lo tienen sin cuidado dichos comentarios.

Lea también: Le dieron casa por cárcel a media cuadra de su víctima, una reconocida diseñadora

“Aviso. A nadie le estoy preguntando si les gustó, si les incomodó, si les sacó su mente retorcida, si les ensucio el alma, si les despierta sentimientos oscuros. No me interesa la aprobación de nadie. Solo veo al amor de mi vida dándome amor, la gloria de Dios, veo AMOR. A todos los demás de verdad les digo piensen y digan lo que se les dé la gana para eso es Instagram, pero a mí no me importa su opinión”, comentó.