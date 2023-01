La famosa revista estadounidense Rolling Stone actualizó la lista de sus “200 mejores cantantes de la historia”. Rosalía, Robert Smith, Carrie Underwood, Morrissey, Billie Eilish, Marc Anthony, Jungkook, Lana del Rey, Iggy Pop, Elvis Presley, Prince, Bob Dylan, Freddie Mercury, Beyoncé aparecen en el ranking. Por ejemplo, Mercedes Sosa está en la posición 160.

Lo que llamó la atención de los lectores, fue que no aparece Céline Dion, una de las mejores voces, según la crítica especializada, de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, la artista canadiense se quedó con importantes premios que incluyen cinco Grammy, seis AMA, siete premios Billboard, 12 premios World Music y 20 premios JUNO, entre muchos otros.

A lo largo de su carrera, Céline publicó 27 álbumes de estudio, seis discos en vivo, 11 DVD y 17 álbumes recopilatorios. Además de francés e inglés, grabó en distintos idiomas como el español, italiano, alemán, latín, japonés y chino mandarín. “My Heart Will Go On”, compuesta por James Horner y Will Jennings, es uno de sus mayores éxitos gracias al ser el tema central del éxito “Titanic” de 1997. El tema se quedó con el Oscar a la “Mejor canción original”.