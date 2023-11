Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar luego de la presentación de la imitadora de Rosalía, quien interpretó 'Beso' junto a Andy Cruz, conocido por ser el doble de Yandel en ediciones anteriores del programa.

Los televidentes de Yo me Llamo presenciaron la Noche de Eliminación en la que seis participantes de uno de los programas más vistos de Colombia dieron su mejor participación en el escenario para continuar en el concurso.

La interpretación pretendía captar la esencia de la coquetería, el cariño y el amor que ambos artistas sentían el uno por el otro en ese momento de sus vidas.

Las opiniones del jurado también dieron mucho de qué hablar. “Mi Rosalía, estoy muy contenta porque estuviste afinada, tuviste el falsete y ese tono arriba todo el tiempo. Me gustó como estuviste de involucrada con tu compañero, que haya esa interacción, tanto que al final hay gente que dice ‘que el beso, ay no’. El acento me gustó”, dijo Amparo Grisales, caracterizada por ser la más estrictas de Yo me Llamo en cada una de sus ediciones.

Sin embargo, algunos de los televidentes no dudaron en criticarla, pues consideran que el parecido con la artista española no es el adecuado para estar en este punto de la competencia