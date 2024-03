“Por eso Shakira se separó de Piqué”: reconocida modelo y expareja de futbolista dio su versión

En algunos de los temas de su próximo álbum, "Las mujeres ya no lloran", la cantante hace referencia a un presunto engaño por parte de Piqué. Este tema ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación europeos; sin embargo, nunca se ha comprobado dicha infidelidad.

Shakira volvió a estar en boca de todos con el anuncio de su próximo álbum titulado "Las mujeres ya no lloran". Esta frase se hizo viral tras su colaboración en la Bizarrap Session #53, donde reveló detalles sobre su relación con el futbolista Gerard Piqué, con quien, en ese momento, ya no mantenía una relación de pareja.

“Hay mil cosas. Se tienen que realizar para poder tener la posibilidad de decirles ‘un besito, me voy’. Y, si se quieren quedar, está bien, pero se quedan porque no tienen otra cosa (...) Están acostumbradas a la fiesta, a los eventos, a tener el dinero... Pero sin él no eres nada. Están vacías”, expresó la modelo en el programa.

Sin embargo, subrayó que esto no es lo que habría ocurrido con Shakira, quien no se comporta como una "esposa-trofeo". Para ella, no se trata de simplemente sentarse a contemplar el éxito del hombre que tiene a su lado, sino que busca su propio progreso individual.

Lea también: Impresionante: así lucía Karen Sevillano antes de sus cirugías plásticas

“Por eso Shakira se separó de Piqué. La mujer tiene que trabajar, tiene que hacer algo, no digo que sea famosa, pero hay mil cosas”, afirmó.

Además, destacó que siempre estará a favor de la mujer. “Soy refeminista... La mujer del futbolista ocupa un lugar muy importante, porque no sale, no tiene fiesta, no pueden hacer esto o lo otro. ¿Entonces qué hace? Está en casa tomándose un mate”, dijo.

“Las mujeres de los jugadores están con su ‘peor es nada’ porque después de eso... Estás con un mega crac por más que te cague, ¿con quién vas a ir? (...) Si nunca trabajaste, si nunca hiciste otra cosa, si nunca saliste de tu casa... Y bueno, me hago la que olvido”, afirmó.