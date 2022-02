Desde hace algunos meses un rumor de una supuesta relación entre James Rodríguez y Karol G se tomó las redes sociales. Todo habría surgido por una foto en la que se les vio juntos, además porque el deportista se habría tinturado el pelo del mismo color que la paisa.

Aunque ninguno de los dos se había pronunciado al respecto para aclarar o desmentir, el 10 de la Selección Colombia lo hizo.

En medio de una transmisión en vivo en Twitch, el cucuteño habló de su vida amorosa, esto desmintiendo el amorío con la intérprete de 'Bichota'. James enfatizó que estaba soltero y también, buscando candidatas para su corazón.

Aunque no se refirió a la artista, dijo que eran falsas las declaraciones que los relacionaban con una mujer.

“No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos. Ya les dije: ‘no crean en todo lo que les dicen”, estoy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie. Estoy “recibiendo hojas de vida, al Twitter, al Instagram y al Facebook. Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie. Los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, así no es”, dijo el futbolista.