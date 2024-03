¡Por fin! Se estrena la película que John Cena grabó en Colombia con Juan Pablo Raba

Cuando el actor Juan Pablo Raba habla de Colombia se le iluminan los ojos, pero cuando además menciona el trabajo de la producción audiovisual colombiana esboza una sonrisa llena de orgullo.

Si hay una voz calificada y que ha visto de primera mano el crecimiento en la producción audiovisual colombiana, de cara a la producción internacional, es la suya. A su memoria llega cuando participó en Narcos, hace cerca de 10 años. En su momento fue la primera gran producción internacional que se hizo en Colombia y recorrió el mundo: “Yo viví lo que significaba para los actores, productores, esos nervios y hasta un poquito del miedo de venir a Colombia y también el no saber con qué se iban a encontrar profesionalmente”.

Eso hacía que trajeran mucha gente de afuera, pero el tiempo ha cambiado: “Mira, cada vez que vengo a trabajar hoy a Colombia lo que más me llevo es una enorme alegría y orgullo de ver como nuestros equipos técnicos cada vez son mejores, como nuestros crew cada vez están más preparados, como esas producciones internacionales tienen que traer a menos gente porque ya saben que aquí tienen todo lo que necesitan”.

Justo eso pasó en la grabación de Héroe por encargo, la comedia que llegará a las salas de cine este jueves 7 de marzo, en la que hubo un gran equipo colombiano trabajando en la producción protagonizada por el mismo Juan Pablo con Alison Brie, Christian Slater y Jon Cena.

¿De qué se trata?

Héroe por encargo es una comedia de acción dirigida por Pierre Morel, en la que un exagente de las fuerzas especiales Mason Pettis (interpretado por John Cena) acepta un trabajo independiente para darle seguridad privada a la periodista “fracasada” Claire Wellington (interpretada por Alison Brie) mientras llega a América Latina, a un país ficticio llamado Paldonia, a entrevistar al dictador Juan Venegas (Juan Pablo Raba). “Y estalla un golpe militar justo cuando ella está a punto de obtener la primicia de su vida, el improbable trío debe descubrir cómo sobrevivir en la selva y salir con vida de esta aventura”, dice la sinopsis.

El personaje de Juan Pablo es un dictador muy pintoresco. El actor le contó a EL COLOMBIANO que el papel le llegó de forma muy inesperada: “Yo estaba esperando un contrato para otra serie que iba a hacer y no llegaba y no llegaba (...) En esos días vine justo a Colombia desde Los Ángeles a grabar un capítulo de una serie que estaba haciendo para Apple que se llama Echo 3 y al aterrizar me llegó un mensaje de Pierre Morel (Raba había trabajado con él en la cinta Justicia Implacable con Jennifer Garner). Me echó el cuento del personaje y me pasó el guion”.

Entre trabajo y desvelos se lo leyó y le confirmó a Pierre —a las 4:30 de la mañana— que lo quería hacer. “Me encantó porque no son muchas las veces en mi carrera en las que he tenido la oportunidad de hacer comedia y sin duda interpretar a Juan Arturo Venegas era un gran reto, pero además era hacer algo completamente diferente a lo que normalmente la gente está acostumbrada a verme hacer”.

El peso cómico de la película recae sobre su personaje y “lo trabajé para que saliera ese presidente, como tú llamas, pintoresco”, anotó.

La película la grabaron en Girardot, su personaje tiene siempre el traje bien puesto a pesar del intenso calor, “pero también fue divertido porque ese mismo calor se nota en las secuencias y se nota en nuestra cara y nos sirve para contar mejor la historia”.

John Cena, Christian Slater y el elenco

Filmar en Colombia es todo un gusto para el elenco que vino fuera del país. “Después de tantos años haciendo producciones acá y de conocer actores, directores, productores que trabajan en Colombia puedo decir que no he conocido la primera persona que no quede encantada de trabajar en el país y muchos tienen tiempo de pasear”.

Desde Pedro Pascal, Luke Evans, los actores de Jack Ryan que pasaron por el país, sacaron tiempo para conocer más de la geografía colombiana, “pero Jon Cena no pudo. Jon vino a trabajar y literalmente el día que terminamos se subió en un avión y se regresó porque tenía otros compromisos. Es un tipo muy ocupado, pero es un tipo sumamente profesional, muy amable, cordial, muy educado y respetuoso con el trabajo de todo el mundo, tiene una ética de trabajo sumamente estricta, fue bien bonito trabajar con él”.

Juan Pablo incluye también palabras de admiración y respeto para Alison Brie y Christian Slater, un ídolo para varias generaciones, “de repente verlo a mi lado fue increíble, que la vida te lleve a terminar trabajando con tus ídolos es muy bonito”.

En el elenco también hubo más actores colombianos como Sebastián Eslava, Mauricio Cujar, Diego Vásquez y Roberto Cano. Hace parte del talento del que habló Juan Pablo Raba al comienzo de la charla: “estoy en este momento empezando a firmar una película, que no te puedo decir mucho, pero sí te aseguro que todas las cabezas de equipo son colombianas, todas, desde el arte, maquillaje, vestuario, el director de fotografía, todos son colombianos y eso para mí es motivo de orgullo”.

A propósito de planes futuros y de esa película de la que no puede adelantar mucho sí hay otra que llegará este año que ya se puede confirmar. Se trata de Hotel Cocaine, que cuenta la historia de un exiliado cubano, agente de la CIA y director general del Hotel Mutiny, el glamuroso epicentro de la escena cocainómana de Miami de finales de los 70 y principios de los 80. “Se estrena este verano, está muy buena. Y vienen dos o tres cositas más de las que no puedo hablar mucho”.

Juan Pablo espera que la gente vaya a las salas de cine a olvidarse de los problemas y a pasar un buen rato con este Héroe por encargo.