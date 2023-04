“Por hombres como tú”, la respuesta de Carolyna Lara a Pepe Aguilar

Carolyna hace parte del grupo de las nuevas artistas del género popular y regional mexicano, de Colombia. La artista bogotana ha lanzado varios sencillos, pero por primera vez, ha decidido hacerlo con una canción inédita.

“Por Hombres Como Tú”, es una canción de Pasabordo, con la que Lara se encontró de casualidad y por valentía. La temática un poco picaresca fue escogida por las vivencias que ella tenido.

“Tuve la oportunidad de contactarme con los amigos de Pasabordo a través de mi productor Ricardo Torres y ellos me mandaron varias canciones, pero apenas escuche Por Hombres Como Tú, creo que por experiencia propia, hice click y la grabé; Además es la respuesta femenina a la canción de Pepe Aguilar, Por Mujeres Como Tú. Ellos son unos genios!” comentó Carolyna Lara.

La letra trata de una mujer que está cansada de los desaires de su marido y que en vez de llenarse de rabia prefiere sacarse la espinita; el ritmo es bastante ranchero pero tiene un toquecito urbano y el videoclip fue grabado en Bogotá, centrándose en una historia de vida cotidiana que puede vivir cualquier mujer del mundo por lo que le permitirá a todas, identificarse con lo que ven y escuchan.

“Por Hombres Como Tú, es mi primera apuesta del año y sin lugar a dudas es la primera carta que me juego para consolidar mi carrera como cantante. Los que me conocen saben que hago parte de las voces nocturnas de Bogotá, que aunque llevo años y he recorrido el mundo con mi voz, la me había costado demasiado entrar al mundo musical comercial. Pero aquí estoy, me he preparado, he estudiado, he aprendido mucho y espero realmente lograr grandes éxitos en este camino” confirmó la artista.