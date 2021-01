Epa Colombia recibió el 2021 soltera.

La influencer sorprendió con la noticia de que terminó su relación con su novia Diana Celis, a quien la vimos muy emocionada hace poco recibiendo su nuevo apartamento y su lujosa camioneta.

Daneidy contó a través de sus historias que finalizó su noviazgo porque descubrió la infidelidad de su pareja, quien al parecer estaba saliendo también con una compañera del equipo Santa Fe, equipo donde actualmente juega.

“Les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho tiempo no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías, mis seguidoras, que jamás creí que me traicionara. Me acabo de dar cuenta que ella eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe”, expresó la influenciadora.

Al parecer, Diana le decía que iba para terapias y en realidad se encontraba con su amante. “voy para terapias y salía para la casa de ella”, escribió Daneidy en Instagram.

Agregó que se siente muy devastada porque ella fue quien ayudó a Diana a entrar al equipo y a salir adelante, por lo que la llamó desagradecida.

Además, la influencer mostró parte del chat que tuvo con Epa Colombia, minutos antes de ponerle fin a la relación. En la imagen se puede ver cuando Diana le pide que no la deje y le afirma que fue un desliz, sin embargo, Daneidy sigue firme en su decisión de terminar.

“Me arrepiento tanto de haber dejado de vestir para mí por vestirla” fue otra de las frases con las que expresó su decepción.

Por otro lado, Epa Colombia también mostró el momento en el que le recogió la ropa y demás cosas de Celis, quien tuvo que dejar la residencia donde vivían las dos.

Cabe recordar que hace algunos días Epa mostró un video en el que aparece recibiendo su nueva camioneta CX-30 junto a su novia y en la publicación le pide matrimonio, sin embargo, parece que la dicha les duró poco.