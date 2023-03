Anitta es una actriz, cantante, compositora, bailarina y presentadora brasileña, reconocida por una larga trayectoria artística y por canciones como ‘Envolver’, la cual marcó su carrera musical.

La cantante anunció en una entrevista a la revista Billboard que quiere retirarse a sus 36 años, a pesar de su gran éxito en el mundo entero.

Cabe mencionar que la sensual Anitta cumplirá en los próximo meses 30 años y sus seguidores podrán verla en tarima durante seis años más. La brasileña ha logrado atrapar al mundo entero por su gran talento y carisma.

Además de eso también añadió que debutará como actriz en la próxima temporada de la serie de Netflix ‘Elite’. “Me gusta el cambio, me gustan los retos. Me gustaría probar cosas nuevas... Ahora estoy estudiando interpretación, me han invitado a participar en varias películas a las que estoy muy ilusionada”, mencionó la artista.

Por ahora es poco lo que se sabe de su personaje en la serie y lo único claro es que sus fans esperan con ansias verla en la pantalla chica.