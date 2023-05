$!¿Por qué continúa el pleito entre Christian Nodal y J Balvin?

Lo hizo a través del sencillo Girasoles en el que descarga su furia con el colombiano a través de las letras de este tema: ”Yo ya venía como ‘no voy a hacer el meme de nadie más’. Menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima”.

Por su parte, J Balvin dijo que se trataba de un chiste y le deseo éxitos en sus nuevos proyectos musicales. Sin embargo, la disputa no terminó allí y Nodal decidieron expresar sus inconformidades a través de sus canciones.

Desde junio 2022 se desató una polémica entre el cantante, Christian Nodal y J Balvin a raíz de una publicación que compartió el cantante colombiano sobre el nuevo look del mexicano.

Luego, Nodal expresó en un concierto que Girasoles no era un tema asociado a lo que ocurrió con el antioqueño. “La canción no es para J Balvin, sino para toda la gente mierd* que no permite superar mi pasado y recuperarme como persona”.

Cuando parecía que ambos habían pasado la página, recientemente se conoció que el cantante de música mexicana dijo a través de un programa que luego de la canción, intentaron conversar, pero no obtuvo sus frutos.

“Sí hablé con él pero la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho. Ya todo bien, ya está bloqueado”.