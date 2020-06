Estos son los cuatro puntos para entender la situación del Concurso Nacional de Belleza:

Durante 85 años, la representante de Colombia en Miss Universo se ha escogido a través de un Concurso Nacional de Belleza, CNB, en Cartagena, pero parece que todo cambiará en 2020.

Si bien Raimundo Angulo, presidente del CNB, aclara que la sede permanente del Concurso Nacional de Belleza es y seguirá siendo Cartagena y que el certamen seguirá realizándose aquí, lo que cambia es otro aspecto fundamental: la reina nacional no irá a Miss Universo a en nombre de a nuestro país... la representante de Colombia al certamen de belleza más importante del planeta será escogida en otro concurso en Barranquilla, así lo anunciaron los nuevos dueños de la franquicia de Miss Universo Colombia.

El CNB nunca ha sido dueño de la franquicia, pero siempre había tenido convenios con ellos (los más recientes fueron Jolie de Vogue y el canal RCN).

Hay que recordar que Raimundo Angulo había dicho que estaba en negociaciones con Natalie Ackermann, exreina y nueva dueña de la franquicia, para ver si finalmente la Señorita Colombia actual, María Fernanda Aristizábal Urrea, sí viajaba a Miss Universo, pero que no se había decidido “porque esas son decisiones de junta y no se ha podido hacer junta directiva del CNB”.

El mismo Raimundo explicó que el domingo habló con Natalie para decirle que redactara ella misma el convenio con el que el CNB formalizaba sus relaciones con la franquicia, de manera que se estableciera que las ganadoras de CNB serían nuestras representantes en Miss Universo.

“Quedamos en que íbamos a firmar un convenio (...) La sorpresa fue que después de que conversamos y (dijimos) que teníamos que firmar un convenio entre los dos, porque ella quería -como ella me manifestó el domingo- comercializar algo con la Señorita Colombia por los costos, yo le dije que entonces ella redactara el convenio teniendo en cuenta los compromisos legales que la Señorita Colombia tiene con nosotros y los que nosotros tenemos con ella”. Dos días después de la conversación que menciona Raiundo, Natalie y su equipo informaron a través de un comunicado sus nuevas decisiones, que excluyen al CNB.

Mientras Raimundo se declaró sorprendido al saber de la decisión final de Natalie, porque estaban trabajando en el convenio; Natalie asegura que el CNB no respondió a tiempo sus solicitudes por correo electrónico... “Ya estamos cogidos de tiempo, debíamos avanzar. Ellos son seres humanos, cometieron errores, y yo los perdono”, dice la también exseñorita Atlántico.

Estas son las palabras de Natalie, en entrevista con El Universal:

“Nosotros tuvimos intercambio de mails, en los cuales hay más míos a ellos que de ellos que de ellos hacia mí, y en el momento en que yo recibí la aceptación de Raimundo, de la junta directiva del CNB, a partir de ese momento, él dijo que había que formalizar la situación, que quería hacerlo público, quería que yo comunicara de una vez que ya María Fernanda había sido aceptada para ir a Miss Universo, cosa que yo no podía hacer, porque no había nada firmado entre nosotros dos. Entonces me dijo que la abogada se iba a poner en contacto conmigo para formalizar todo eso. La abogada se puso en contacto conmigo y me pidió unos documentos que son imposibles de dar... por ejemplo, saber qué términos tiene mi contrato de la franquicia con Miss Universo. Eso es algo que estrictamente confidencial, yo tengo un contrato de confidencialidad muy fuerte con MU y no puedo quebrantarlo. Les propongo que me manden la propuesta y que mis abogados se encarguen de llenar los espacios en blancos, pero yo tenía que saber de qué se trataba. Después de eso no supe nada de ellos, les escribí un mail más, recordándoles que se les estaba acabando el plazo, no reaccionaron ante él. Y nunca me mandaron nada, ni siquiera para decirme: oye, Natalie, danos unos días más o, como dijo Raimundo, soy una persona diabética de 76 años y tengo problemas en hacer trabajos desde la casa y tengo que ir a la oficina y me es imposible... no lo sé, alguna explicación, que yo seguro hubiera entendido. Simplemente fui ignorada. Después de la ignorada, decidí el domingo llamar a Raimundo para decirle que me urgía el convenio, dile a tu abogada que me lo mande hoy... algo con lo que yo pueda avanzar. (...) Muchas largas... que van a mandar un mail, pero no lo mandan; que no puedes trabajar con la imagen de Mafe, pero la vas a llevar a Miss Universo. Ahí fue cuando le mandé el mail para decir que se le había acabado el plazo. Cuando lo digo y le empieza a caer todo el mundo encima, es cuando él reacciona y empieza a leer los mails nuestros (...) Como todos los seres humanos, cometió errores, y yo lo perdono”.

María Fernanda Aristizábal no irá a Miss Universo

Así las cosas, María Fernanda Aristizábal Urrea no irá a la próxima edición de Miss Universo sino que nos representaría en otro reinado internacional. Al respecto, Raimundo dice que no importa el reinado, porque el CNB es dueño de varias franquicias internacionales, sino la labor que hace y seguirá haciendo el CNB por Colombia.

La nueva candidata por Colombia a Miss Universo debe estar inscrita a más tardar el 1 de noviembre de 2020, si el coronavirus no cambia las fechas y si Miss Universo no se pospone. El proceso para elegir a nuestra nueva representante está armándose y tendrá que acomodarse a las nuevas dinámicas impuestas por la pandemia del COVID-19, así que no se descarta que sea a través de videos.

Por lo pronto, se supo que cualquier mujer (que mida más de 1,70 m de estatura) podrá inscribirse y que además debe estar abierta al sentido social y a ayudar a los menos favorecidos. “Actualmente, la Organización en Colombia está ajustando la estrategia, el desarrollo y el reglamento del evento principal, los cuales serán dados a conocer más adelante”, añade Natalie Ackermann.