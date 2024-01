“¿Por qué mejor no te vas a buscar el Titanic?”: Critican a La Liendra por polémico viaje

El famoso creador de contenido Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, le pidió a sus seguidores que le ayudaran a encontrar un destino que le devolviera la motivación y fuera un viaje lleno de desafíos y aventuras para emprender en solitario.

Tras recibir diversas sugerencias, La Liendra consideró una propuesta que despertó su interés: viajar a la cordillera de los Andes, específicamente al Valle de las Lágrimas. Este lugar fue testigo de la trágica historia del accidente aéreo de la Fuerza Aérea Uruguaya en 1972, que inspiró la exitosa película ‘La sociedad de la nieve’.

Sin embargo, al analizar la posibilidad de este viaje, el creador de contenido expresó sus temores no solo por la tragedia ocurrida en el lugar, sino también por la extensa travesía que implicaría llegar. “Ir hasta el lugar me da como adrenalina, es como un reto, pero también me da hasta como un poquito de miedo”, dijo.

Sin embargo, luego de pensarlo, finalmente tomó la decisión de emprender esta aventura. El itinerario lo llevará desde Colombia hasta Chile, luego a Mendoza, Argentina, donde deberá unirse a una excursión de tres días para ascender tres mil metros sobre el nivel del mar y llegar a el Valle de las Lágrimas, un lugar muy visitado por los turistas últimamente.

Además reveló que caminará alrededor de 65 km para llegar al punto exacto donde los sobrevivientes del accidente permanecieron, una experiencia que le proporcionará aprendizajes valiosos, incluyendo la conexión con la naturaleza, momentos de soledad, riesgos, y sobre todo, la oportunidad de vivir una historia real que lo marcó profundamente.

“Naturaleza, soledad, riesgo, aventura y lo más importante... una historia real, que no sé ustedes, pero a mí me marcó y parece increíble”, expresó.