‘Adonay’ fue escrita por el maestro Julio Erazo Cuevas, pero se convirtió en un clásico y fue inmortalizada por Rodolfo Aicardi y Los Hispanos en el año 1970.

Sin embargo, aunque la canción es de las más conocidas de la época navideña, lo que muchos se preguntan es ¿quién es Adonay?, ¿por qué se casó? La verdad tras estas letras la contó el mismo compositor, asegurando que se trata de una mujer que conoció en El Banco (Magdalena).

“A mí me la presentaron en El Banco (Magdalena) y entonces estando yo componiéndole a Adonay, se presentó un tipo que había sido novio de ella y se la llevó. Había estado enamorado de ella y sabía que tenía un novio viejo. Pues el tipo llegó y se la llevó y después se casó con ella”, contó Julio.

Finalmente, se supo que la protagonista de esta pieza musical vive en Ibagué y tiene 81 años. Se trata de Adonai Ardila Urueña, a quien no le gusta hablar de esta historia, pero tiene una hija que lo hace por ella.

“Ella tuvo un novio que mis abuelos no querían, ellos siempre le prohibieron esa relación. Él le pidió a mi abuelo que los dejara casar y dijo que no. Además, lo humilló porque no era una persona ilustrada, era costeño y no era de tez blanca. Con esta negativa, él viajó a Bogotá para iniciar estudios universitarios, pero antes le pidió que lo esperara hasta que terminara su carrera y ella accedió. Siempre estuvieron en contacto a través de poemas, detalles y cartas de amor”, aseguró Nohemy Quijano, hija de Adonai.

“Mi mamá vivía muy aburrida porque mis abuelitos eran muy cansones, entonces conoció a mi papá (Leonardo Quijano), él le propuso matrimonio y ella se casó bajo presión. Pasados algunos años, el enamorado regresó y se encontró con la triste realidad”, agregó la hija.

Además, se reveló que siempre son sus hijos quienes cuentan esta historia, aunque su madre, Adonai, les tiene prohibido decir el nombre de su “amor escondido”.