La producción de Disney, ‘Encanto’, inspirada en la familia Madrigal y en las tradiciones colombianas, ha sido tendencia en el país y el mundo, desde su estreno el pasado 25 de noviembre. Ahora, brilla en la 94ª edición de los galardones de la Academia de Hollywood, donde ha sido nominada en tres categorías:

- Mejor película animada.

- Mejor canción original, por ‘Dos oruguitas’, compuesta por el puertoriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.

- Mejor Banda Sonora, donde competirá con ‘Dune’ y ‘No mires arriba’, para llevarse el galardón.

Otras nominadas a mejor película animada:

- ‘Flee’

- ‘Luca’

- ‘The Mitchells vs The Machines’

- ‘Raya and the Last Dragon’.

‘El poder del perro’: la más nominada