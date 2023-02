El programa ‘Día a Día’ es uno de los matutinos mañaneros más vistos en la televisión colombiana, pero en las últimas horas sus presentadores comenzaron el programa lamentando la muerte de uno de sus compañeros.

Luego de sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá, se conoció el fallecimiento de Andrés Bermúdez, uno de los directores de fotografía más destacados del país.

“Lamentamos el fallecimiento de ‘Chispas’ Bermúdez, quien fue miembro activo de la Academia y de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Trabajó en la película colombiana Paraíso Travely se desempeñó como D. P. en numerosos comerciales, cortometrajes y videoclips. Mucha paz y luz para sus allegados”, escribió la Academia Colombiana de Cine en Twitter.

En el programa mañanero ‘Día a Día’ emitido por el canal Caracol, era reconocido por su compañerismo y buena actitud con todos los que lo rodearon.

Bermúdez era conocido en el medio como ‘Chispas’, trabajó con varias celebridades muy reconocidas en todo el país, las cuales a través de sus redes sociales lamentaron su partida.

Una de las personalidades que utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje fue la presentadora del matutino mañanero Carolina Cruz, “Ahora, ¿quién? No había uno mejor. Nos quedaron faltando más proyectos juntos. Gracias por tu chispas. Fuerza para lo más importante: tu familia hermosa”.

Otro de los presentadores que se vio bastante afectado tras conocer la noticia, fue Iván Lalinde quien a través de sus historias de Instagram se desahogó con sus seguidores.

“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas como repentinas por un accidente. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como achicopalado”, contó.

Además, añadió que la muerte de ‘Chispas’ le recordó el fallecimiento de su madre, el cual sucedió hace poco y aún está realizando el duelo.

“Les cuento una cosa, lo de mi mamá, siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”, concluyó.