¡Qué asco! Cantante metalera orinó el rostro de un fan, ¿por qué?

La banda metálica estadounidense, Brass Against, protagonizó un bochornoso escándalo luego de lo ocurrido en el Festival Welcome to Rockville en Daytona. La vocalista de la banda, Sophia Urista, se orinó en la cara de un fan en medio del concierto.

Todo esto ocurrió durante la interpretación de la canción ‘Wake Up’, cover de ´Range Agains the Machine’. La cantante manifestó al público que tenía ganas de orinar y lanzó la pregunta si alguien quería que le orinaran en la cara.

Un hombre aceptó y subió al escenario, se acostó en el suelo con una lata de cerveza en la cabeza, la cantante se bajó los pantalones y orinó enfrente de todos mientras el público gritaba.

[Twitter1459024486188072965]