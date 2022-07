¿Qué es la prosopagnosia, el trastorno que padece Brad Pitt?

El nombre de la enfermedad es complejo y largo: prosopagnosia. A quien la padece se le dificulta reconocer el rostro de las personas cercanas. En una entrevista reciente el actor estadounidense Brad Pitt –recordado por sus papeles en El club de la pelea y Érase una vez en Hollywood– aceptó ser un paciente de tal disfunción neurológica.

Aunque no tiene un diagnóstico oficial, el actor acepta que esa es la razón por la cual no frecuenta lugares públicos: la gente suele enfadarse con él por no reconocerla. “¡Nadie me cree!”, le dijo Pitt al entrevistador.

La prosopagnosia puede tener un origen genético o ser el resultado de una lesión en la cabeza. También en la entrevista, Pitt contó su lejanía del alcohol: lleva casi seis años sin probar un trago de licor.

Según medios de Estados Unidos, Pitt ya había reconocido que padecía prosopagnosia en una entrevista con Esquire en 2013.