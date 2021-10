¿Qué está haciendo Mike Tyson en Colombia?

Según algunas versiones, Tyson estaría en el país debido al rodaje de una película, aunque no se tiene confirmación total.

Otras fuentes citan que el boxeador, que tiene el récord de ser el más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados el 22 de noviembre de 1986, está de vacaciones por el país.

Si está grabando una película, no es la primera vez. Tyson, que ahora tiene 55 años, ha tenido frecuentes cameos (apariciones) en películas como Black and White (1999), Rocky VI (2006), The Hangover (2009), The Hangover Part II (2011) o Ip Man 3 (2015).