La grabación ‘encendió’ las redes sociales, pues, Lina Tejeiro en su momento escribió: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”.



Este mensaje de la actriz fue publicado justo cuando en el mundo digital se estaba hablando sobre una supuesta infidelidad por parte de Juan Duque, lo que hizo a sus seguidores compararlo con un rímel de pestañas. Cabe recordar que el cantante modificó su nombre de usuario en Twitter a ‘Rímel Albeiro’.