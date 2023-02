¿Qué le huele mal a Lina Tejeiro?

La actriz colombiana Lina Tejeiro volvió a dar de qué hablar en sus redes sociales pero, esta vez, fue por una confesión muy personal que hizo de su cuerpo y que la ha avergonzado en algunas ocasiones.

Y es que a través de sus historias de Instagram, la actriz villavicense dio detalles de lo que le ocurrió mientras se tomaba las fotos para la visa.

Según contó Lina, le tocó quitarse todos los aretes que tiene en sus orejas para las fotos y tanto ella como su cuñada, empezaron a sentir un fétido olor que salía de las perforaciones.

“Yo no sé a ustedes, pero a mí los aretes me huelen a culo. Uy no, me los quité y mi cuñada dizque ‘uish, pero hasta aquí huele’. Mucha gente me está diciendo: tan bonita y todo pero esas orejas le huelen a culo”, dijo la actriz de manera jocosa.

Incluso, Tejeiro confesó que hasta le ha dado pena cuando baila “apretadito” con alguien o cuando la saludan y le dan un beso, pues piensa que van a sentir el olor que emanan sus orejas.

¿Cuántos aretes tiene Lina Tejeiro?

En medio de la confesión, la actriz también reveló cuántos aretes tiene en las orejas y se cuestionó sobre el tema de la limpieza.

“Lo primero que pienso es: ¿hace cuánto yo no limpio mis aretes? Porque una cosa es limpiar 1, 2, 3, 4, 5, pero otra es desmontarse 13 aretes. Yo ya no me limpio los aretes todos los días, como antes cuando tenía solo 2 aretes, ahora ya es como una vez a la semana y eso pues si es que me acuerdo”, manifestó Lina.

Finalmente, Tejeiro afirmó que va a empezar a ensayar algunos tips que le dieron sus seguidoras para combatir el mal olor.

Otras famosas con perforaciones que dieron de qué hablar

El caso de Lina Tejeiro hace recordar las historias de otras dos famosas que tuvieron que acudir a urgencias por perforaciones en sus orejas que se complicaron.

Se trata de La reconocida DJ marcela Reyes y Katherine Peláez, ex Protagonista de Nuestra Tele, a quienes se les infectaron las perforaciones por malos cuidados o automedicarse y terminaron en el hospital.