¿Qué pasa entre Paola Jara y Jessi Uribe? La cantante reveló que sufre de ansiedad

“Con él es muy difícil hacer dieta, sinceramente yo sufro de ansiedad y me encanta comer, él no ayuda”, comentó la artista.

¿Paola Jara quiere convertirse en mamá?

No obstante, en el caso de la cantante, la situación es completamente diferente. Aunque expresa su aprecio por los niños, no se ha mostrado muy segura de dar ese paso en su vida, a pesar de mantener una relación estable con Uribe.

“No sé todavía. Ese tema lo vivo pensando, lo pienso y lo pienso y no sé... ¿Será que me da miedo?, es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué... la he postergado muchos años de mi vida y, finalmente, ahorita no sé. Con Jessi sí lo hemos hablado... él sí quiere... yo le digo: —¿amor, en serio?—... él dice: —sí, yo quiero un hijo contigo—”, relató la artista en medio de una dinámica de preguntas de pareja en su cuenta de Instagram en 2023.



Frente a las incertidumbres, los seguidores suelen dejar preguntas sobre el mismo tema. Por lo tanto, en una ocasión reciente, la cantante de 'Los besos jamás' abordó nuevamente el asunto, esta vez revelando su deseo de ser madre.