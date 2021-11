Su enfermedad

Durante su vida, Leal tuvo que enfrentar algunas condiciones de salud que lo retaron, “resultó que mi tórax no estaba bien así que tocó hacer un trasplante de tórax y quedarme en reposo 3 meses, si ustedes se desesperan en casa imagínense yo como me sentía, pues como lo he dicho, me encanta estar y atender de la mejor forma a las clientes en mi peluquería” contó.

Mauricio tenía una pseudoartrosis, un desgaste completo del hueso del tórax, que ya estaba a punto de romperse.

“Tras la operación en la cual me pusieron una prótesis con tornillos, a los 14 días, en medio de mi dolorosa recuperación, estos se soltaron. Fue uno de los momentos más terribles de mi vida. Viajé a Cali para operarme nuevamente y en ese momento sentí de frente la muerte: ya había pasado por tres anestesias generales en el año... Creía no aguantar una más. Pero Dios permite muchas cosas en la vida para que tú valores más las cosas. Hoy, cuando me miro al espejo veo la cicatriz y siento que es la marca de todo mi esfuerzo y trabajo. Aguantar tanto dolor y aun así cumplir todos mis proyectos, pese a las incapacidades, es mi mayor orgullo. Esta, sin duda, es la marca de mi esfuerzo”, escribió para el tiempo hace casi 20 años”, confesó en un video sobre su historia de vida que publicó en YouTube en 2017.