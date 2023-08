Luis Miguel desató una controversia en su paso por Argentina con el ‘Luis Miguel Tour 2023’. El programa ‘Desayuno Americano’ (de América TV) emitió las declaraciones del periodista Luis Ventura, que asegura que el artista que se presentó en el Movistar Arena de Buenos Aires no es el verdadero ‘Sol de México’.

Su debut como doble de Luis Miguel lo realizó en diciembre de 1996. Aunque ya había sido contactado un año atrás, por un amigo de Luisito Rey, el padre del ‘Sol’. Según contó, lo llamaron de emergencia para que distrajera a la prensa, apostada a las afueras del hotel Four Seasons. Él solo salió a saludarlos desde la ventana de la suite presidencial.

“(Ahora) mi hijo Ciro me ayuda en el streaming, mi hermano en las contrataciones, mi otro hermano está a cargo del sonido. Mi mamá también participa en lo relacionado con los mails”, explicó, en una entrevista al Clarín.

No obstante, Andrés Rey afirma no ser fan de Luis Miguel. “Soy un gran admirador de su música. No lo idealizo, lo observo para recrearlo”, señaló.

Según contó, conoce a Luis Miguel en persona: “Lo vi unas cuatro veces, nunca los dos solos. En hoteles, en prueba de sonido. Siempre hay un staff alrededor, saluda muy educado, respetuoso”.