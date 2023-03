¿Quién es Katheryn Winnick? La actriz de Vikingos que estuvo en Cartagena

Aunque en su momento solo compartió fotos y videos de su estadía en la ciudad, durante una rueda de prensa reveló detalles inéditos sobre su visita. Según la actriz canadiense, tuvo la oportunidad de visitar no solo la costa caribeña de Colombia, sino también otro país latinoamericano, Uruguay, y Buenos Aires en Argentina unos años antes. Le encanta la región por la amabilidad de la gente, la deliciosa comida y la cultura, y espera volver a visitar pronto.

Katheryn Winnick, una actriz y directora canadiense, es más conocida por su papel protagónico como Lagertha en la serie Vikingos. Nació en Etobicoke, Canadá, y proviene de una familia de ascendencia ucraniana. Winnick habla varios idiomas, incluyendo ruso, francés, italiano, inglés y principalmente ucraniano. Desde los siete años, se ha estado entrenando en artes marciales y logró su primer cinturón negro a los trece años. Es cinturón negro en taekwondo (tercer dan) y karate (segundo dan) y es guardaespaldas con licencia. Sus conocimientos en artes marciales le permitieron entrenar a actores y actrices y entrar en el mundo cinematográfico.

Ha aparecido en varias películas, incluyendo Failure to Launch (junto a Matthew McConaughey), Amusement, Love & Other Drugs y Killers. También ha participado en varias series de televisión, como House M.D., Law & Order, CSI y Criminal Minds. En la serie Bones, interpretó a la corresponsal de guerra Hannah Burley y en Vikingos protagoniza el papel de Lagertha. Winnick también ha dirigido episodios de Vikingos y Wu Assassins, y ha colaborado en el videojuego Call of Duty: WWII como personaje y dobladora. Además, aprendió a hablar ruso para su papel en la comedia dramática Cold Souls, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine Sundance de 2009.

Winnick estuvo en una relación con Nick Loeb, pero actualmente no tiene hijos.