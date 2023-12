Después de ese evento, Daza le regaló una perra llamada Samantha y al día siguiente le pidió que fuera su novia. Villegas compartió en una entrevista anterior con El Heraldo: “[...] Al comienzo de la relación me llamaba por videollamada, la primera canción que me dedicó fue ‘Hola qué tal’, me la tocaba en guitarra, diciéndome que él era mi novio y que siempre me pusiera bonita para él”.

La relación entre el ingeniero industrial y la psicóloga de 28 años se consolidó cuando decidieron unir sus vidas en una ceremonia religiosa en septiembre de 2019.