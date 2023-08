¿Quiere ser el próximo artista Rompe Colombia? Ya llega la segunda temporada que apoya a los talentos emergentes

Rompe Colombia, el programa de Amazon Music que apoya a los artistas emergentes del país en sus inicios, regresa con su segunda temporada. Esta vez, ofrece más beneficios para los artistas, más visibilidad para los participantes y un plan personalizado para el ganador, que incluye contenidos audiovisuales y musicales, campañas de marketing, eventos y presencia en listas de reproducción. Rompe Colombia es parte de Rompe, una iniciativa global de Amazon Music que busca impulsar a artistas emergentes.“Desde su primera versión, Rompe Colombia se ha concentrado en apoyar a los artistas locales que están emergiendo en sus carreras. Los talentos que han sido parte de esta iniciativa han logrado traspasar fronteras internacionales y llevar sus habilidades musicales a otro nivel”, comentó Paola Colmenares, Head of Amazon Music en Colombia. “Esta experiencia nos ha permitido contar con el apoyo de importantes actores de la industria colombiana quienes se han unido para potenciar este proyecto con nosotros y brindar más oportunidades para todos aquellos que sueñan con romperla en la escena musical”.

Rompe Colombia, el programa que reúne a bandas nacionales y a artistas destacados, vuelve en 2023 con su segunda temporada. Esta vez, los aspirantes tendrán que participar en una convocatoria nacional abierta del 7 al 20 de Agosto de 2023, donde tendrán que enviar un video al sitio web del programa www.rompe.shock.co con su audición, que puede ser una canción propia o un cover, y completar el proceso de inscripción y los términos y condiciones. Los participantes deben residir en Colombia y escoger entre Medellín, Cali y Bogotá para las audiciones, tener al menos 3 canciones en plataformas digitales, no más de 10 años de trayectoria, no haber participado en la primera versión de ROMPE y no estar vinculados a ningún otro programa de streaming.

Un jurado calificador seleccionará los mejores videos de audición y los publicará en www.rompe.shock.co para que los fans voten por sus favoritos del 28 de agosto al 10 de septiembre. Los 5 artistas más votados por cada ciudad pasarán a las semifinales, donde se presentarán en vivo en Medellín, Cali y Bogotá. De ahí saldrán los tres finalistas, que competirán en un evento presencial en Bogotá, que se transmitirá por el canal de Twitch de Amazon Music AmazonMusicenVivo, y por las redes sociales de Caracol Tv y Revista Shock. El ganador será el artista Rompe Colombia 2023 y recibirá un plan personalizado que incluye contenidos audiovisuales y musicales, campañas de marketing, eventos y presencia en listas de reproducción.

Rompe Colombia es la versión local de Rompe, una iniciativa global de Amazon Music que apoya a artistas emergentes en el servicio de Amazon Music y la industria musical en los EE. UU., América Latina y España. Rompe ha impulsado a artistas como Tiago PZK, Las Villa, Dylan Fuentes, Nuevo Elemento y Nobeat. En versiones anteriores del programa global, participaron artistas como Arlo Parks, ganadora de un Brit Award 2021, JAY1, Malik Harris, entre otros.