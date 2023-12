¡Radiante y renovada! Así logró su peso ideal Andrea Valdiri luego del embarazo

Con su característico entusiasmo, Valdiri no solo mostró su evidente pérdida de peso sino también cómo sus prendas ahora le quedan más holgadas. Entre risas, la creadora de contenido expresó: "Así me veo más flaquita, de 68, estaba en 83, así que este reto fue muy lindo, me encantó, miren los pantalones".



Valdiri no solo compartió su éxito personal sino que también motivó a sus seguidores a seguir sus propios objetivos de bienestar. En un mensaje inspirador, destacó la importancia de la constancia y el sacrificio para alcanzar los objetivos deseados, recordando a sus fanáticos que "todo se puede lograr cuando hay constancia".