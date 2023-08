En menos de un día, la última canción de Raw Alejandro logró cerca de 4 millones de reproducciones en YouTube. Y no es en vano, ya que podría ser la canción más triste en la carrera del reguetonero boricua.

La ruptura se conoció en medio de un penoso escándalo de infidelidad que a la fecha no se ha confirmado y sería producto de un chisme malintencionado.

La mujer afirmó que Marcela Basteri, madre de ‘El Sol de México’, está viva y no tiene duda de que es ella.

La mujer afirmó que Marcela Basteri, madre de ‘El Sol de México’, está viva y no tiene duda de que es ella. ( )

El artista también le da fuerza la hipótesis de que ella se cansó de la relación y lo dejó, por la parte en la que dice:

“Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme”, dice la letra.

De hecho, la prensa internacional dice que Rosalía ya antes había intentado terminar la relación con Raw Alejandro y eso parece certero por la siguiente estrofa:

“Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti. Esta vez no te voy a parar, te digo adiós que te vaya genial”.

Otra de las partes reveladoras de ‘Hayami hana’ es la estrofa en la que Raw Alejandro niega la supuesta infidelidad:

“Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder”.

El reguetonero y bailarín también dejó claro que le deja las puertas abiertas a Rosalía, que la sigue amando, pero no la buscará más: “Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo”.

Finalmente, se sabe que la canción es para Rosalía porque él se refiere a ella como la Motomami, habla del álbum Los Ángeles que es de la española, comenta sobre los premios Grammy que ha ganado la artista y hasta menciona que lleva su nombre tatuado en el abdomen.