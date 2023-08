En medio de la conversación, Claudia Bahamón dijo que cuando estaba en la universidad fue víctima de acoso por parte de un cura del plantel, quien era profesor y se aprovechó del papel que desempeñaba en la institución para acosarla.

“Un cura que fue profesor mío de cristología, con nombre propio, llamado Omar Salguero. Tengo que aclarar que era re churro... re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador”, dijo inicialmente Claudia.

Después, la presentadora dijo que el sacerdote se ganó la confianza de muchas alumnas, pero se convirtió en una persona supremamente acosadora. Además, afirmó que mientras trabajaba en radio en la FM lo denunció. “Lo denuncié en varias oportunidades en radio, cuando trabajaba en la FM (...) Sí, un cura acosador”.

De la misma manera, la presentadora dijo que cuando trató de hacer pública esta denuncia en la universidad nunca le creyeron.

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) me decía que lo grabara por el fax”, agregó Claudia Bahamón.