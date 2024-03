¡Residente vuelve a Bogotá! Estos son los detalles de su nueva gira

El nuevo álbum presenta 23 pistas que incluyen colaboraciones de artistas como Penélope Cruz, Ricky Martin, Busta Rhymes, Vico C, Big Daddy Kane, Rauw Alejandro, Christian Nodal, Arcangel, Jessie Reyez, Silvia Pérez Cruz, Amal Murkus, SFDK y AI2 El Aldeano.

La gira comenzará en Europa, luego continuará por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, culminando en Bogotá.

El concierto será el próximo 12 de octubre en el Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

La preventa de entradas a través de Movistar comenzará el jueves 14 de marzo a las 9:00 a.m. y finalizará el viernes 15 de marzo a las 8:59 a.m.

Ese mismo día, a partir de las 9:00 a.m. y hasta las 8:59 a.m. del 18 de marzo, se llevará a cabo la preventa de Banco Falabella. La venta general iniciará el mismo día a las 9:00 a.m. y continuará hasta agotar existencias.

Los precios, sin incluir el servicio, son los siguientes:

- Tribuna fan sur: $500.000

- Platea: $250.000

- Piso 2 / 206 - 214: $300.000

- Piso 2 / 202 - 205 & 215 - 218: $260.000

- Piso 2 / 201 & 219: $220.000

- Piso 3 / 305 - 315: $180.000

- Piso 3 / 303 - 304 & 316 - 317: $150.000

- Piso 3 / 302 & 318: $120.000

- Piso 3 / 301 & 319: $120.000

Consulte más detalles en la página oficial de TuBoleta.