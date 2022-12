Revelación bomba: vidente asegura que Jessi Uribe y Paola Jara se van a separar

“A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados. No les he visto nunca un futuro, los veo ennoviados, los veo felices, los veo, mostrando muchas cosas, apartamentos, pero no les veo ese futuro de amor y entrega total, eso se termina...“, dijo la mujer.

Además, la vidente aseguró que el intérprete de ‘Dulce pecado’ se volverá a enamorar y tendrá otros dos hijos con otra mujer.

“Es más, voy a adelantar algo: Jessi se va a enamorar de otra mujer, con esa sí se va a quedar y va a tener dos hijos”, concluyo la vidente.

¿Finalmente, la mujer en su cuenta de Instagram publicó un video donde aparece Jessi hablando de su relación y lamentó decirle lo que pasará con su amor.