¡Revelaciones íntimas! Jessica Cediel confiesa que no le hace falta tener relaciones sexuales

La reconocida presentadora, Jessica Cediel, ha revelado aspectos íntimos de su vida al responder preguntas de sus seguidores en la dinámica de Instagram. Cediel, conocida por su devoción cristiana, ha sido objeto de polémicas recientes relacionadas con su expresión pública de la fe en las redes sociales.

En esta ocasión, durante la interacción con sus seguidores, la pregunta sobre su vida sexual no pasó desapercibida. Ante la interrogante directa sobre cuándo fue la última vez que tuvo relaciones íntimas, Cediel respondió con sinceridad: "No lo hago hace mucho y no me hace falta, porque cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo, así que no he tenido ganas de estar con nadie o ni siquiera conmigo misma".

Este comentario generó sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su asombro y curiosidad ante la inusual revelación de la presentadora. Cediel argumentó que su deseo sexual está actualmente "dormido" y espera con tranquilidad el momento adecuado en el que llegue un hombre, su esposo, a su vida para despertar ese aspecto.