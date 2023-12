El presentador británico Piers Morgan, del programa ‘Piers Morgan Uncensored’, hizo una revelación que tiene a la monarquía entre la espada y la pared.

El periodista reveló los nombres de los miembros de la familia real británica, que cuestionó el color de piel del hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie.

Según contó el pasado miércoles, 29 de noviembre, las preocupaciones por el color del niño venían por parte del rey Carlos III y Kate Middleton. La información fue filtrada de la versión neerlandesa del libro monárquico Endgame de Omid Scobie.

“Francamente, si los holandeses que pasean por una librería pueden cogerlo y ver estos nombres, entonces ustedes, los británicos de aquí, que de hecho pagan por la familia real británica, también tienen derecho a saberlo”, dijo Piers Morgan.

El periodista británico aseguró que los miembros de la realeza británica, señalados como ‘racistas’ por Meghan Markle, reposaban en la traducción holandesa de ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’. Ellos son “el rey Carlos y Catalina, princesa de Gales”.

Las primeras declaraciones del escándalo fueron en marzo de 2021, por Meghan Markle y el príncipe Harry en entrevista con Oprah Winfrey. Los duques contaron que un miembro de la realeza británica había sostenido conversaciones referentes al color de piel que tendría su primogénito.

Aunque en la entrevista mencionaron a una persona, Scobie confirmó, en su libro, que fueron dos los que expresaron tal preocupación.

Con información tomada de El Universal de Cartagena