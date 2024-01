Revelan una deuda pendiente de Michael Jackson, ¿qué hizo?

Esta semana Michael Jackson volvió a ser noticia (cuando se cumplen este año 14 años de su muerte) por aparecer en la famosa lista, que en realidad no era una lista sino 900 páginas de declaraciones judiciales, de Jeffrey Epstein, un magnate financiero acusado de tráfico sexual de menores quien falleció en 2019 en la cárcel en la que estaba recluido, según las autoridades por suicidio.

El vínculo era fácil de establecer: si iban a revelar unos documentos, con nombres reales y no seudónimos, sobre la demanda que en 2015 presentó uno de las vícitmas de este caso contra la amante y socia de Epstein, era casi que lógico que apareciera el nombre de Michael Jackson. Son relaciones que se han establecido en el imaginario colectivo: abuso de menores igual a Michael Jackson, se haya comprobado o no.

Y sí, claro, apareció, pero no como todos esperaban.

¿Qué salió del rey del pop?

En una de las declaraciones de otra de las víctimas, Johanna Sjoberg, masajista, se menciona al artista norteamericano. Sjoberg precisó que efectivamente el rey del pop estuvo en la mansión de Epstein en Palm Beach, Florida, en la que se celebraban fiestas sexuales con drogas, dinero y menores de edad.

“¿Alguna vez conociste a alguien famoso cuando estabas con Jeffrey?”, es una de las preguntas que se lee en los documentos, a lo que ella respondió: “Conocí a Michael Jackson... en la casa de Jeffrey en Palm Beach”. Luego le preguntan si masajeó a la estrella, a lo que respondió que no lo hizo.

Lea también: Globos de Oro 2024: esta es la lista completa de los ganadores

Esto ha sido suficiente para que quienes han creído en la inocencia del rey del pop salgan en su defensa en redes sociales. Trean a colación las declaraciones de Macaulay Culkin quien aseguró en una entrevista en 2020 a la revista Esquire que “nunca me hizo nada. Tampoco le vi hacer nada a nadie”. Otros precisan que el mundo entero le debe una disculpa a Jackson así esté muerto. Es una defensa acérrima que lo tuvo de tendencia varios días en redes como X (antes Twitter), Facebook y Tik Tok.

Una larga historia

Los escándalos de Michael Jackson comenzaron en 1993 cuando fue acusado de abuso sexual infantil por Evan Chandler, “el padre de uno de sus bailarìnes infantiles de 13 años, Jordan, quien ademàs residìa en su rancho de Neverland”, dicen los archivos.

Este caso se resolvió con un acuerdo de conciliación, por un monto no revelado. No se presentaron cargos formales y Jackson no admitió ningún delito ni responsabilidad.

Concretamente este hecho se volvió truculento tras la muerte Jackson, el 25 de junio de 2009, ya que Jordan admitió, justo 5 días después del fallecimiento de la estrella, que había mentido, “y que todo fue un plan de su padre para salir de la pobreza mediante el dinero de Jackson”. Y cuatro meses después, Evan Chandler, su padre, se suicidó a los 65 años, según reportes de las autoridades de Jersey City.

Otro caso llegó a los estrados en 2005. Jackson fue juzgado y absuelto de nuevas acusaciones de abuso sexual infantil a un niño de 13 años. El jurado lo declaró inocente en todos los cargos.

Tras la muerte de Jackson el ambiente seguía enrarecido y 10 años después salió el documental Leaving Neverland, en el que se detallaron nuevas alegaciones de abuso sexual infantil en contra del cantante.

El documental de cuatro horas, dividido en dos entregas en HBO, incluyó testimonios de dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguraron que el rey del pop abusó sexualmente de ellos cuando tenían 7 y 10 años.

Justo Robson y Safechuck ya habían intentado llevar sus casos a los estrados. Según El País de España, Robson había presentado su primera demanda en 2013 y Safechuck lo hizo un año después. “Desde entonces, ambos vivieron una montaña rusa judicial”. En 2017, las dos demandas habían sido desechadas por el juez Mark Young, quien determinó que los supuestos delitos habían prescrito. Sin embargo, y gracias al movimiento MeToo, una ley estatal de California amplió desde 2019 el periodo de prescripción de un delito sexual de los 26 a los 40 años. Esta norma también daba a las víctimas tres años para poder acudir a los tribunales”.

Le puede interesar: De no creer: actriz de ‘Rigo’, confesó qué es lo más horrible que le ha pedido un fan

Por eso, el año pasado, justo en agosto de 2023, se determinó que este juicio se reabriría luego de que agentes de la policía hallaran una gran cantidad de material pornográfico, incluyendo revistas, videosy y fotos de niños desnudos o en poses sexuales, así como juguetes sexuales, maniquíes infantiles y una habitación secreta con una cama doble y un candado, en la mansión del cantante en Neverland.

Aún no se conoce nada de este juicio ni la fecha de su reapertura y la duda sobre las actitudes de Jackson permanece en muchos, a pesar de los testimonios de Robson y Safechuck. Son dos caras de una misma moneda, dos apuestas radicales que por un lado defienden la inoncencia del artista y argumentan el deseo de dinero de los demandantes y por el otro defienden a los hoy adultos demandantes y estallan contra el poderío que tuvo Jackson para ocultarlo todo. Es blanco o negro, no hay otra posibilidad.

Oprah Winfrey y Jackson

Sobre los documentos que se revelaron esta semana se dijo que el nombre de Oprah Winfrey estaba en las declaraciones de este juicio y que seguía ligado a un complot de la presentadora para acabar con la dignidad de Michael Jackson, pero no fue así.

El nombre de Winfrey no está en estos documentos y por eso ella decidió desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram, donde cuenta con 22,9 millones de seguidores, para evitar la desafortunada reacción de la gente sobre la falsa noticia.

Es que sobre Winfrey y Jackson se ha rumorado de todo, luego de que la poderosa presentadora hiciera una larga entrevista con Robson y Safechuck después de que se emitiera el documental de HBO en 2019 para una defensa, que va hace muchos años, a las víctimas de abuso sexual infantil

El de Jackson es el caso más largo, mediático y truculento sobre un tema tan delicado como sensible del que por ahora no hay verdades absolutas ni irrefutables. ¿Qué seguirá en esta historia?

Información de: El Colombiano.