No es la primera vez que Ricky Martin habla en público sobre cómo ha afectado su salud mental la pandemia de coronavirus. El cantante ha confesado que había sido diagnosticado con ansiedad en este tiempo, y que sus emociones semejaban una “montaña rusa”.

“Yo no sabía que había un diagnóstico, que esto tenía un nombre que se llama ansiedad... es algo serio”, dijo en el programa de radio de su amiga la actriz Angélica Vale.

“Estaba pasando por todas las fases: negación, tristeza, ira, aceptación y luego regresé a la negación en una hora”, contó.

“Yo me sentía acorralado, a mi me faltaba el aire y esto es algo que yo tengo que compartir con el público, porque yo sé que no soy el único que está pasando por esto”, agregó.

Con el fin de ayudar a más personas que sufren de ese trastorno, Martin ha creado el proyecto Orbital Audio.

“Empezamos a crear una tecnología que nos ha ayudado muchísimo, no solamente para el sonido de la música”, dijo. “Estoy haciendo un estudio que gracias a esta situación dimensional auditiva que hemos creado, vamos a poder tratar la depresión, la ansiedad, inclusive personas que están dentro del espectro de autismo han sido beneficiados”.