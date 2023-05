Robaron a Giovanny Ayala y no fue en Colombia

¡Sí, en Europa! Exactamente en París, Francia. En un país donde se supone las personas andan relajadas, sin preocuparse por ocultar sus pertenencias, pues lastimosamente pasó lo que pasó, y el cantante colombiano fue la víctima.

A Ayala le robaron una de las llantas de su bicicleta mientras se encontraba estacionada a las afueras de un establecimiento comercial.

“No, que inseguridad aquí. Yo pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y vea me robaron la llanta. Me tocará irme en Uber, porque qué más”, comentó Giovanny Ayala en sus redes sociales.

Reacciones

La situación se ha prestado para que los seguidores del cantante le comenten su publicación con algunas frases de sus canciones.

“Giovanny Ayala que caro estas pagando jajaja”, “Me la robé y me la robaron; esta vida todo cobra, ahora soy el pagador jajajja”, “El robo aguanta para sacar una canción”, fueron algunos de los comentarios que dejó el video.

El mismo Giovanny Ayala bromeó en su video colocando de fondo su exitosa canción ‘De rodillas te pido‘, como quien dice, dedicándosela a los ladrones para que se la devuelvan.

El robo no pasó a mayores porque como buen colombiano, Giovanny tuvo su malicia indígena y aseguró con una guaya su ‘caballito de acero’.

Hay que aclarar que Ayala se encuentra en Europa de vacaciones con su pareja y en sus redes sociales no ha dejado de postear videos y fotos de los lugares que ha recorrido.