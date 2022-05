Si hay una persona que definitivamente entendió la tarea en la Met Gala de este año, es Blake Lively.

La actriz, que copresidió el evento junto a su esposo, Ryan Reynolds, presumió no solo uno, sino dos looks increíbles en la alfombra del lunes por la noche.

Un poco de información básica para cualquiera que no esté familiarizado: Blake y Ryan ya han asistido al Met con atuendos perfectamente coordinados que encarnan cualquier tema anual que esté en juego.

Pero en los últimos años, la pareja se saltó el codiciado evento, incluido el más reciente, que tuvo lugar en septiembre pasado.

Entonces, este año, los fanáticos estaban encantados de saber que Blake y Ryan habían asumido los roles de copresidir el evento junto con la propia Anna Wintour para ayudar a organizar todo. Este año, el tema fue In America: An Anthology of Fashion, también conocido como glamour dorado y corbata blanca.

Por supuesto, los fanáticos se alegraron aún más cuando la pareja regresó a la alfombra roja y encarnando el tema de la noche: Ryan usó un traje de terciopelo de Ralph Lauren y un chaleco blanco, ambos representativos de la Edad Dorada y un atuendo de corbata blanca.

Y Blake hizo lució un vestido Versace de color cobre personalizado, que presentaba un gran lazo en la cadera.

Pero si bien el vestido de Blake inicialmente llamó la atención, solo mejoró cuando reveló, con la ayuda de sus asistentes, ¡una segunda capa completamente diferente debajo!

El vestido de Blake cambió de su tono inicial a una impresionante tela verde, y la actriz incluso cambió sus guantes cobrizos originales por unos nuevos verdes.