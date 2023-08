En una entrevista, Karol G confesó que su primera experiencia en la industria musical fue en el reality show del Canal RCN, donde audicionó con la canción ‘I Will Always Love You’ de Whitney Houston y logró impresionar al jurado, integrado por Marbelle, José Gaviria y Juan Carlos Coronel.

“Yo era una niña muy tímida y soñadora, que quería cantar y expresar lo que sentía. Me presenté al Factor XS porque era una oportunidad para mostrar mi talento y aprender de los mejores. Fue una experiencia muy bonita y divertida, aunque también muy difícil y exigente”, recordó la artista.

“Yo era una niña muy tímida y soñadora, que quería cantar y expresar lo que sentía. Me presenté al Factor XS porque era una oportunidad para mostrar mi talento y aprender de los mejores. Fue una experiencia muy bonita y divertida, aunque también muy difícil y exigente”, recordó la artista.

Karol G formó parte del equipo de Marbelle, quien la apoyó y le dio consejos para mejorar su voz y su presencia escénica. Sin embargo, la cantante no logró llegar a las etapas finales de la competencia, quedando eliminada en la octava gala.

“Me sentí muy triste cuando me eliminaron, pero también muy agradecida por todo lo que viví y aprendí. Sabía que ese no era el final de mi sueño, sino el comienzo. Me dije a mí misma que iba a seguir luchando por mi pasión y que algún día iba a triunfar”, afirmó Karol G.