Tras lanzar “Gloria”, su cuarto álbum de estudio, Sam Smith estrenó el vídeo musical de “I’m Not Here to Make Friends”. La canción, cuarto single del nuevo LP del cantante británico, acredita a Calvin Harris como productor y a RuPaul, famosa estrella de drag queen, y la cantante Jessie Reyez en los coros.

Dirigido por Tanu Muino (Lil Nas X, Harry Styles, Normani), el video oficial de “I’m Not Here To Make Friends” muestra a Sam como una visión en rosa (hecha a la medida por Tomo Koizumi), llegando con estilo en un helicóptero dorado.

El artista aseguró que “Gloria” no es solo una revelación creativa, sino también personal. Es el sonido de grilletes reprimidos que se estrellan contra el suelo, de límites notoriamente violados, de un talento aún en busca de descubrir lo que significa ser verdaderamente libre; estar en contacto con su ser más íntimo.

“¿Mi álbum de diva? ¡Creo que sí! Creo que finalmente he dejado salir a mi Gloria”, expresó Sam Smith respecto a su material más reciente.

Sin embargo, el cantante ha sido objeto de críticas en sus redes sociales debido a su forma de vestirse y porque ha asumido libremente su identidad queer ya que algunos han señalado que sexualiza su interpretación. Por supuesto, hay muchos que lo apoyan también.

Además del reciente lanzamiento “Gimme” junto a la cantante y compositora de R and B colombo-canadiense Jessie Reyez y la estrella jamaiquina del reggae Koffee, Gloria también cuenta con la desgarradora “Who We Love” junto a Ed Sheeran, el elemento básico de la eufórica pista de baile, “Lose You”, una hermosa canción de cuna “Gloria” y el gigante mundial, “Unholy” con Kim Petras.

Sam iniciará su gira mundial en el Reino Unido y se presentará dos noches en el O2 Arena de Londres, viajando por Europa y cerrando su gira por el Reino Unido y la UE en el AO Arena de Manchester. Llevando a Gloria por todo el mundo, Sam actuará en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.