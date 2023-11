Se dispara la reventa de boletas para el concierto de RBD en Colombia

El fervor y la expectativa por el regreso del grupo mexicano RBD a los escenarios parece que están disminuyendo conforme se acerca la fecha de los cuatro conciertos en Medellín, que serán el 3, 4, 5 y 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

A pesar de haber hecho “sold out” consecutivo, agotando rápidamente las fechas de sus shows programados para noviembre, en redes sociales se disparó la reventa de boletas. Existen diversos motivos que pueden explicar esta tendencia. Algunos sostienen que los elevados precios de los vuelos a Medellín y el costo de alojamiento en la ciudad han influido en la decisión de revender las entradas.

Tras un sondeo realizado el 1 de noviembre a las 8:00 a.m. por medio de la web de las aerolíneas y seleccionando el día 2 de noviembre como ejemplo para viajar, el precio de un vuelo desde Bogotá oscila entre $650.000 y $950.000 en Latam Airlines con 10 vuelos disponibles, mientras que, en Avianca, el rango está entre $470.000 y $730.000, teniendo 14 vuelos ese día.

Estos precios están sujetos al horario y tamaño de equipaje que se necesite, además de que este tipo de vuelo es solo de ida, pues los de vuelta para el 7 de noviembre pueden estar hasta en $890.000, dependiendo de la aerolínea y el equipaje.

Si se recurren a plataformas con un precio más asequible, como Wingo, los vuelos del 2, 3 y 4 de noviembre están “sold out”. Pese a ello, el precio para el 1 de noviembre comienza desde $553.000, y para el 5 de noviembre desde $372.000.

Al igual que ocurre con Wingo, Satena también tiene agotados todos los pasajes hasta el 5 de noviembre, día en que el precio oscila entre $370.000 y $567.000.

No obstante, hay otras formas de ir a Medellín, como en buses intermunicipales. Realizando de nuevo el sondeo el 1 de noviembre a las 8:00 a.m. y seleccionando el mismo día (2 de noviembre) desde Bogotá, la empresa Rápido Ochoa ofrece un precio de $150.000 solo de ida. Otras empresas, como Rápido Tolima o Flota Magdalena, no disponen de pasajes disponibles hasta el 5 de noviembre, siendo su precio de $120.000 y $105.000, respectivamente.

A pesar de que el pasaje del autobús tiene un precio menor que el del avión, el trayecto del primero dura entre 10 y 11 horas, mientras que el del avión es tan solo un poco más de una hora. En lo que respecta al alojamiento, en el metabuscador Booking.com, el precio por noche en un hotel puede llegar a los $1,9 millones sin tener en cuenta la distancia al estadio Atanasio Girardot.

Por otro lado, Airbnb ofrece precios un poco más elevados, en concreto de hasta $3,1 millones por noche. La plataforma turística TripAdvisor, por su parte, maneja precios que alcanzan los $1,1 millones por noche. Incluso en su página indica que, del 2 al 5 de noviembre, los precios son los más caros del mes.

Teniendo en cuenta los precios expuestos, escogiendo las opciones más costosas de transporte entre las más de 24 opciones, junto con las de estadía para el 2 de noviembre, estaría pagando un total de $4,05 millones.

Estos precios teniendo en cuenta que solo se quede un día y sin contar el pasaje de vuelta y los gastos adicionales en Medellín, que pueden incrementar en gran medida los precios de su estadía en la ciudad de la eterna primavera.

El concierto de Karol G podría suponer otra razón para la reventa de RBD. Además de los aspectos económicos, otro factor podría estar promoviendo la reventa de las entradas: el concierto de Karol G programado para el 1 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. Algunas personas podrían estar contemplando la opción de asistir a este espectáculo en vez de ir a los conciertos de RBD, cuyo precio de boleta oscila entre $114.000 y $1,4 millones. La cantante solo ha anunciado una fecha para Medellín.