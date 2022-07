Lifetime se complace en anunciar un evento de tres noches seguidas con el estreno para toda Latinoamérica de la miniserie “Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende”, producida por Megamedia Chile, una biografía imperdible que podrá verse a partir del próximo viernes 29 de julio, y que relata la vida de una de las mujeres contemporáneas más influyentes en América Latina y el mundo. Con 25 libros traducidos en más de 42 idiomas. Más de 75 millones de copias vendidas; 15 doctorados honorarios internacionales; más de 60 premios en más de 15 países; 2 largometrajes basados en sus novelas; varios trabajos literarios adaptados en musicales, óperas, ballets, y programas radiales y creadora de la Fundación Isabel Allende para empoderar mujeres y niñas en todo el mundo, la escritora chilena se ha convertido en un referente de la mujer actual. Protagonizada por Daniela Ramírez en la piel de Isabel Allende, “Isabel: la historia íntima de la escritora Isabel Allende” es una historia sobre el perdón y la superación, el dolor y el éxito, que narra la vida de la autora de habla hispana más leída del mundo, y que está basada en la memoria ‘Paula’ (1994), que la autora escribió luego de la muerte de su hija.

Desde muy joven, la escritora estuvo dispuesta a romper todos los estándares socialmente aceptados de su tiempo para perseguir la felicidad y abrir su propio camino. A pesar de haber vivido en un momento histórico marcado profundamente por el machismo, la escritora muchas veces fue criticada en sus inicios por su labor como editora de una importante revista femenina, levantando temas incómodos para lo que era Chile de la década de los ‘60. Sin embargo, siempre fiel a sus ideales, Isabel se mostró como una mujer liberal, dispuesta a empujar los límites y hacerse valer como la persona que es. Ricky Martin gana proceso por incesto y violencia doméstica Acusan a Kylie Jenner de “criminal climática” por abusar de vuelos privados Basada en la historia íntima de la célebre escritora, la mujer, la madre, la esposa y activista por los derechos de humanos, quien fue perseguida tras el golpe militar en Chile en 1973 por su pensamiento político y por ser sobrina del derrocado presidente Salvador Allende. Isabel debe abandonar el país, a su esposo y sus dos pequeños hijos para exiliarse en Venezuela. Viviendo así el dolor del destierro, la lejanía de su familia y el desempleo. Su refugio ante tanto dolor fue la escritura, dando vida a una novela que daría un giro para siempre en su carrera: “La Casa de los Espíritus”. Libro que la convirtió en una renombrada autora y en una voz feminista, con nombre y tono propio. “Yo estaba viviendo en exilio en Venezuela, después del golpe militar en Chile. Y el 8 de enero supimos que mi abuelo estaba muy enfermo, que se estaba muriendo en Chile. Mi forma de despedirme de él, ya que no podía volver a Chile, fue escribirle una carta. Pero al segundo o tercer párrafo ya me di cuenta de que no era una carta como todas y que posiblemente mi abuelo nunca la iba a leer. Se me disparó la imaginación y todas las historias que tenía adentro, las anécdotas de él, las leyendas de la familia, mis memorias del pasado, mi país perdido... Todo eso salió como como un torrente sin que tuviera que pensarlo mucho. Y al cabo de un año trabajando solamente de noche, porque tenía un trabajo de día de 12 horas diarias, tenía 560 páginas en el mesón de la cocina y ese era el primer libro, La casa de los espíritus”, comenta Isabel Allende durante una entrevista exclusiva para Lifetime . “Estamos muy orgullosos de poder llevar esta serie a millones de latinoamericanos porque es la historia de una mujer que pese a todos los obstáculos que ha enfrentado en su vida ha luchado firmemente por su libertad e independencia, convirtiéndose en una implacable activista de los derechos de la mujer y ejemplo de empoderamiento femenino. Y una de las cosas más importantes que unen a Isabel Allende con Lifetime es que sus libros son una fuente permanente de inspiración para muchas películas y en este caso una miniserie con su biografía, que sabemos hará que muchísimas mujeres se identifiquen con ella y para otras sin duda será una fuente de inspiración”, comentó César Sabroso, VP Sénior de Afiliados, Marketing y Comunicaciones A+E Networks Latin America.

Si bien varias de las novelas de Isabel Allende han sido llevados a la pantalla, esta vez fue diferente porque es su propia vida la que fue convertida en una miniserie. “Yo había pedido una sola cosa si hacían esta serie, y era que tuvieran mucho respeto por las otras personas que aparecen ahí. Mi vida está expuesta en varias memorias que he escrito y esta miniserie está basada en ‘Paula’, una memoria que escribí después que murió mi hija. Entonces no puedo alegar nada. Pero otras personas que aparecen en la serie como mi primer marido, padre de mis hijos, como el marido de Paula, como mi propio hijo, y tantas otras personas, tienen sus vidas privadas y no tienen por qué ser expuestos por culpa mía. Entonces pedí que fueran muy respetuosos con ellos y lo fueron. Me gustó mucho el trabajo que hizo Megamedia Chile, fue una producción muy cuidadosa. Vinieron a mi oficina, revisaron cientos de fotografías, videos, entrevistas, películas y copiaron los vestidos de cada época. Incluso joyas artesanales que son piezas únicas, las copiaron exactas. Los peinados, las casas. Cada período que aparece en la miniserie está tan bien hecho. Así que quedé muy impresionada”, comenta la escritora sobre la serie. Además de Daniela Ramírez, integran el elenco de la miniserie Néstor Cantillana en la piel de Miguel Frías, primer esposo de Isabel y padre de sus dos hijos; Rodolfo Pulgar, como Agustín Llona, el abuelo de la escritora; y Rosario Zamora como Francisca Llona, madre de Isabel. “Daniela hizo un trabajo tan formidable que cuando yo, cuando empezó la miniserie, yo dije yo no me parezco nada a esta niña tan bonita y tan joven. Y después, a medida que fui viendo la serie, me sentí tan identificada con ella que ya no la veía como otra persona, sino que parecía que era yo”, confiesa Isabel Allende. Esta miniserie de tres episodios hace un recorrido por los momentos que marcaron la vida personal y profesional de Isabel Allende desde finales de la década del ´60 hasta comienzos de los ´90 cuando, en la cúspide de su carrera, recibe la demoledora noticia de que su hija Paula de 28 años, quien padecía una grave enfermedad, estaba al borde de la muerte. Isabel lo abandona todo para convertirse en madre a tiempo completo, hasta que su hija muere en sus brazos más de un año después.

“Yo estaba en España presentando “El plan infinito” con Antonio Banderas al lado y un vaso de champaña en la mano. Y cruzó la pieza mi marido, y me dijo que Paula estaba en el hospital y yo tuve inmediatamente la certeza de que era una crisis de porfiria, que era una condición genética que ella tenía. Me fui de la fiesta, de Barcelona a Madrid, en el primer avión que salió y llegué al hospital a ver a Paula esa noche. Y terminó el éxito, el público, el champán, todo terminó en esos momentos y entré en otra etapa de la vida que duró un año largo hasta que Paula murió. Y luego, después de eso, yo ya no era la misma persona. Yo creo que yo cambié profundamente después de esa experiencia y no volví a ser nunca más la misma. Se terminó mi juventud ahí. Empezó otra etapa ahí, que no es mala, pero es una etapa diferente”, agrega Isabel Allende sobre sobre ese momento de su vida plasmado en la serie. Con un marcado sentido de la justicia que se hace visible en cada cosa que Isabel Allende emprende, una de sus grandes banderas de lucha ha sido defender a las mujeres y sacar adelante el movimiento de liberación femenina. “Estoy tan feliz de ser mujer. No me cambiaría por ningún hombre. Una de las cosas que me ha dado más felicidad en esto de ser mujer es la compañía y la solidaridad de otras mujeres. No somos rivales. Ese es un cuento que inventaron los hombres. Somos compañeras, somos hermanas. Y lo que yo les diría es que tratemos de estar juntas y conectadas. Una mujer sola es muy vulnerable. Una mujer acompañada es invencible. Podemos estar juntas y eso es lo que quisiera pedirles”. La miniserie “Isabel” es una producción de Megamedia Chile, distribuida por MGE, que contó con la producción ejecutiva de Isabel Miquel, la dirección de Rodrigo Bazaes, y la pluma de Jonathan Cuchacovich como guionista.

Elenco Daniela Ramírez como isabel allende Daniela comenzó su carrera a la edad de 14 años, luego se graduó de actuación en la Universidad ARCIS en 2009 para convertirse en una consumada actriz de cine, teatro y televisión, ganando el Premio Altazor de Artes Nacionales de Chile a la Mejor Actriz 2012 y “Los 7 mejores personajes del año” por su papel en “Amanda” una de las telenovelas más vistas en la historia de Chile. Daniela también ha participado en 16 películas y 12 Series y Telenovelas. En septiembre de 2012 apareció en el video musical del cantante Mika “Origin of love”. En 2013 actuó en “Prófugos” una serie de televisión de suspenso producida para HBO Latin America. En 2019 participó en la serie titulada “Inés del alma mía” basada en un libro de Isabel Allende y distribuida por Amazon prime video en España y Latinoamérica. “Isabel” es su segunda colaboración en un proyecto relacionado con Isabel Allende y en 2022 en la IX Edición de los Premios Platino, que celebran a lo mejor de la actuación y producción en Hispanoamérica, Daniela fue reconocida como la mejor intérprete femenina de una serie.

Néstor Cantillana como Miguel Frías (Primer esposo de Isabel y padre de sus dos hijos) Actor chileno con una amplia carrera en cine, televisión y teatro, incluso en Canadá y Alemania. Néstor ha actuado a las órdenes de directores como Andrés Wood, Pablo Larraín, Sebastián Lelio y Valeria Sarmiento. En 2011 participó en la serie “Prófugos” de HBO Latin America y ha sido parte de varias de las series de televisión más exitosas de Chile. En varias ocasiones ha sido reconocido como uno de los mejores actores del medio.

Rodolfo Pulgar como Agustín Llona (Abuelo de Isabel) Es un actor chileno de larga trayectoria, que comenzó haciendo teatro callejero y llegó a formar parte de El gran circo teatro, compañía que presentó por casi 25 años la obra “La negra Este”r, uno de los montajes más importantes de la historia del teatro chileno, basada en las décimas de Roberto Parra, hermano de Violeta Parra. Rodolfo participó en las giras por Europa de esta exitosísima obra. También ha sido parte de teleseries muy exitosas en la televisión chilena.