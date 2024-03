Se estrenó el documental sobre la vida y muerte de Canserbero

La mamá de Tirone José González sabía que su hijo iba a ser cantante.

“Mari, si tu hubieras visto a Tirone, dentro de la camioneta estaba sonando la canción de Rudy La Scala y la cantó completica. Y todo el mundo lo aplaudió“, recuerda una de sus hermanas en el primer episodio del documental Vida y Muerte, la historia de Tirone González, Canserbero.

Entonces, Tirone tenía apenas dos años, pero su mamá lo supo, la vaticinó, aunque nunca lo vio, pues murió mucho antes de que su hijo se convirtiera en Cansebero.

Justamente de eso es que va este primer episodio del documental, de esos primeros años de Tirone, de su familia, de cómo fue la vida del que terminaría por ser el rapero más importante de Venezuela y América Latina.

Y resulta absolutamente revelador, pues en esos más de 50 minutos está una parte importante de su familia, de la gente que lo vio crecer, desde sus hermanas, su primera novia, un par de amigos del colegio, su profesora de español, su papá, entre otros, que dicen de Canserbero cosas que él mismo no hubiera podido decir de sí.

Porque lo dicen aquellos que lo vieron de cerca, y cada uno va dando como pinceladas con los recuerdos y entre todos van dibujando a la persona detrás del rapero; de Tirone, más que de Canserbero, del que tan poco se sabe y del que tantos quieren saber.

Este primer episodio se estrenó el pasado domingo 25 de febrero y ya superó las 400.000 reproducciones. El interés por saber de Tirone es tanto, que el documental parece saldar esa deuda de recuerdos de su vida, que estaba siendo tan opacada por su muerte.

Precisamente el interés de la gente en la vida de Tirone es el principio de todo.

Hace como dos años me empezaron a escribir los fanáticos a pedirme que le diera un ojo al caso, que hablara de eso. Yo hago reportajes en Venezuela hace muchos años y te voy a ser honesto, yo no sabía quién era Canserbero, mucho menos Tirone González. No tenía conocimiento en nada, pero luego de tanta insistencia llegó un momento en dije, bueno, voy para Maracay a ver quién me recibe por allá”, Luis Olavarrieta, periodista y productor ejecutivo del documental.

Allá se encontró con Afromak, amigo y productor de Canserbero, pero Afromak, como casi todos las personas que fueron cercanas a Canserbero no querían hablar de él, de su vida, mucho menos de su muerte, que en ese entonces seguía siendo catalogada como un suicidio.

Luis se fue, pero siguió insistiendo y a los meses volvió y Afromak lo contactó con Black Kamikase, un amigo de infancia de Tirone, también rapero. Parecía que se iba a hacer el documental, pero en ese segundo intento tampoco fue posible porque nadie quería hablar, entonces Luis se concentró en otros proyectos hasta el año pasado, cuando retomar el proyecto se volvió inevitable.

Luis llamó a Black Kamikase, le insistió en hacer el documental. En noviembre la Fiscalía reabrió el caso de Canserbero, y en diciembre Black Kamikase llamó a Luis, le dijo que volviera a Maracay. Luis llegó tan rápido como pudo y ahí estaba la familia y algunos amigos. Eran como 30 personas, recuerda Luis. Él les explicó a todos lo que quería hacer, que el documental iba a ser sobre Tirone, sobre su vida y en enero empezaron a grabar.

El episodio que ya está disponible es El Origen, el segundo será sobre sus primeras influencias y experiencias musicales.

Me he sentido agradecido con la vida de conocer a Tirone. A mi Canserbero no me gusta, no es mi música. Entiendo su dolor, su rabia, su fuerza, su método de protesta, lo respeto como figura, pero respeto más a Tirone que viene a representar ese 80% de Venezuela que está buscando ser escuchado, que viene de unas circunstancias muy difíciles. Tirone es un personajazo, lo admiro mucho. Le tengo un profundo respeto y mucho cariño”, Luis Olavarrieta, periodista y productor ejecutivo del documental.

