“A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, anunció Shakira.

Recientemente, se ha rumorado que la artista colombiana está preparando lo que sería su gira musical más grande, visitando más de 34 países, incluyendo su natal Colombia.

“Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, comentó Shakira durante una visita a su fundación ‘Pies Descalzos’ en Barranquilla.

En una entrevista con Billboard Magazine, la barranquillera habló sobre su próxima y esperada gira mundial, expresando su deseo de que los precios de las entradas sean accesibles para que todos sus fanáticos puedan disfrutar del espectáculo.

Medios internacionales han indicado que la barranquillera visitará más de 30 países. Colombia estaría confirmado. Abarcaría también países de América Latina, América del Norte, Europa, Reino Unido, Medio Oriente y Oceanía, con conciertos principalmente en estadios y arenas.