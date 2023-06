La segunda temporada de El verano en que me enamoré está dirigida por las showrunners Jenny Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt y Gabrielle Stanton se desempeñan como productores ejecutivos, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee para wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

Jenny Han es la autora número uno en ventas según The New York Times por sus libros: A todos los chicos de los que me enamoré y El verano que me enamoré. Sus libros han sido publicados en más de 30 idiomas. Para televisión, creó dos nuevas series basadas en sus libros: El verano en que me enamoré de Prime Video, de la que es productora ejecutiva y copresentadora, y la serie de Netflix, Besos, Kitty, un spin-off del universo A todos los chicos de los que me enamoré, del que ella es también productora ejecutiva y co-showrunner. En cine, fue productora ejecutiva de las tres películas de la exitosa trilogía A todos los chicos de los que me enamoré de Netflix. Han vive en Brooklyn, Nueva York.